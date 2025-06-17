В Тюмени группа мужчин избила врача в больнице
Группа мужчин напала на врача областной клинической больницы № 2 в Тюмени, пытаясь прорваться в операционную, сообщил Департамент здравоохранения Тюменской области.
«16 июня в приемном отделении ОКБ № 2 Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную. Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются», — говорится в сообщении.
Прокуратура Тюменской области сообщила, что проводит проверку по факту инцидента.
По информации телеграм-канала 112, мужчины требовали у врача принять одного из их знакомых без очереди, спустя некоторое время один из мужчин начал избивать доктора, а позже к нему присоединились остальные. Как пишет 112, врач получил множественные травмы.
В марте 2024 года в больнице Ишима Тюменской области мужчина напал с ножницами на пациентов и врачей медицинского учреждения. Нападавшего удалось обезвредить. Следственный комитет сообщал о проведении проверки по факту инцидента.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов