В Тюмени группа мужчин избила врача в больнице

Областная клиническая больница № 2 в Тюмени (Фото: okb2-tmn.ru)

Группа мужчин напала на врача областной клинической больницы № 2 в Тюмени, пытаясь прорваться в операционную, сообщил Департамент здравоохранения Тюменской области.

«16 июня в приемном отделении ОКБ № 2 Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную. Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются», — говорится в сообщении.

Прокуратура Тюменской области сообщила, что проводит проверку по факту инцидента.

По информации телеграм-канала 112, мужчины требовали у врача принять одного из их знакомых без очереди, спустя некоторое время один из мужчин начал избивать доктора, а позже к нему присоединились остальные. Как пишет 112, врач получил множественные травмы.

В марте 2024 года в больнице Ишима Тюменской области мужчина напал с ножницами на пациентов и врачей медицинского учреждения. Нападавшего удалось обезвредить. Следственный комитет сообщал о проведении проверки по факту инцидента.