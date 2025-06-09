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Спорт ,  
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На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР

Российская ультрамарафонка Юшина рассказала о нападении с ножом грабителей в ЮАР
Антонина Юшина не смогла завершить марафон на 89 км в ЮАР из-за травмы ноги. По пути к отелю грабители хотели отобрать у нее обувь и часы, но вовремя подъехавшие полицейские спугнули нападавших
Фото: Телеграм-канал Антонины Юшиной
Фото: Телеграм-канал Антонины Юшиной

Российская бегунья Антонина Юшина заявила в телеграм-канале, что чуть не стала жертвой вооруженного ограбления в ЮАР после досрочного завершения участия в ультрамарафоне The Comrades.

Забег на 89 км состоялся 8 июня между Питермарицбургом и Дурбаном.

Юшина рассказала, что в начале забега ее случайно ударили по ноге, боль не проходила и она снялась после 20-го километра.

По ее словам, по пути к отелю к ней подошли два темнокожих мужчины. «Начали говорить что-то типа: отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы <...>. Один достал ножик и начал им махать», — написала Юшина.

Спортсменка решила отдать кроссовки, но в этот момент к ним подъехала полицейская машина, и грабители убежали, а полиция проводила ее до отеля.

В этом году в призеры The Comrades попали россияне Николай Волков (бронза в мужском забеге) и Александра Морозова (серебро в женском забеге).

Юшина в прошлом году впервые участвовала в The Comrades и стала в этом марафоне шестой. Челябинская спортсменка рассказала Sports.ru, что смогла тогда поехать в ЮАР благодаря сбору средств, организованному бегуном Алексеем Бересневым.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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