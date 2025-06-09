На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР
Российская бегунья Антонина Юшина заявила в телеграм-канале, что чуть не стала жертвой вооруженного ограбления в ЮАР после досрочного завершения участия в ультрамарафоне The Comrades.
Забег на 89 км состоялся 8 июня между Питермарицбургом и Дурбаном.
Юшина рассказала, что в начале забега ее случайно ударили по ноге, боль не проходила и она снялась после 20-го километра.
По ее словам, по пути к отелю к ней подошли два темнокожих мужчины. «Начали говорить что-то типа: отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы <...>. Один достал ножик и начал им махать», — написала Юшина.
Спортсменка решила отдать кроссовки, но в этот момент к ним подъехала полицейская машина, и грабители убежали, а полиция проводила ее до отеля.
В этом году в призеры The Comrades попали россияне Николай Волков (бронза в мужском забеге) и Александра Морозова (серебро в женском забеге).
Юшина в прошлом году впервые участвовала в The Comrades и стала в этом марафоне шестой. Челябинская спортсменка рассказала Sports.ru, что смогла тогда поехать в ЮАР благодаря сбору средств, организованному бегуном Алексеем Бересневым.
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