В шести районах Петербурга на время ПМЭФ запретили электросамокаты

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В нескольких районах Санкт-Петербурга на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) ввели полный запрет на передвижение и стоянку электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, сообщил городской комитет по транспорту.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, а также велосипеды, имеющие электродвигатель, будут под запретом с 0:00 18 июня до 16:00 22 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что ограничения вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», расположенном в Пушкинском районе на юге города. Форум соберет делегации более чем из 140 стран. Тема мероприятия в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».