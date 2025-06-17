В шести районах Петербурга на время ПМЭФ запретили электросамокаты
В нескольких районах Санкт-Петербурга на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) ввели полный запрет на передвижение и стоянку электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, сообщил городской комитет по транспорту.
«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, а также велосипеды, имеющие электродвигатель, будут под запретом с 0:00 18 июня до 16:00 22 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В комитете отметили, что ограничения вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», расположенном в Пушкинском районе на юге города. Форум соберет делегации более чем из 140 стран. Тема мероприятия в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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