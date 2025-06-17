В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео

Video

В Туапсинском районе Краснодарского края над Черным морем образовался смерч, пишет 93.RU.

Воронка образовалась над поверхностью моря, а его верхнюю часть исказил сильный ветер. В итоге вертикальный вихрь стал превращаться в горизонтальный, пишет издание со ссылкой на очевидцев, запечатлевших природное явление на видео.

Кадры были сделаны в районе поселка Новомихайловский.

Читайте РБК в Telegram.