В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео
В Туапсинском районе Краснодарского края над Черным морем образовался смерч, пишет 93.RU.
Воронка образовалась над поверхностью моря, а его верхнюю часть исказил сильный ветер. В итоге вертикальный вихрь стал превращаться в горизонтальный, пишет издание со ссылкой на очевидцев, запечатлевших природное явление на видео.
Кадры были сделаны в районе поселка Новомихайловский.
Ранее МЧС Краснодарского края сообщило, что 16 и 17 июня на территории региона ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 15–18 м/с.
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