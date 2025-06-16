 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сильный ливень в Сочи. Видео

Появились кадры сильного ливня и подтоплений в Сочи

Сильный ливень в Сочи. Видео
Video

В Сочи 15 июня сильные проливные дожди привели к масштабным подтоплениям на дорогах города, сообщает Sochi1.ru.

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением, упавших деревьях и затруднении в движении транспорта. В Адлерском районе города вышли из берегов реки Мзымта и Херота. Также днем в воскресенье в акватории Сочи зафиксировали сразу два смерча.

По прогнозам синоптиков, 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с. Все городские службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. До стабилизации обстановки пляжи Сочи и Сириуса закрыты для купания.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям города соблюдать повышенные меры предосторожности, воздерживаться от передвижения по подтопленным дорогам и оперативно реагировать на оповещения МЧС и гидрометцентра.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Сочи ливень наводнение Краснодарский край
Материалы по теме
Сильный ливень в Сочи вызвал подтопления и перебои с электроснабжением
Общество
Мощный ливень в Москве. Видео
Общество
В Подмосковье прошел ливень с градом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Отделение посольства США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана Политика, 09:34
В «Почте России» рассказали, на вайб каких поколений ориентируются Технологии и медиа, 09:33
Орешкин заявил, что российской экономике нужен «шаг не вперед, а вверх» Экономика, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Как тарифная война США может помочь сотрудничеству ЕАЭС с АСЕАН Политика, 09:25
Гуру не справится: кого точно не стоит назначать руководителем проектаПодписка на РБК, 09:20
Bloomberg сообщил о страхе бесконечной войны с Ираном в Израиле Политика, 09:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду погиб в Башкирии Спорт, 09:14
КСИР пообещал продолжать операции против Израиля до полного уничтожения Политика, 09:07
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 09:07
5 шагов к зумерам: как не потерять клиентов поколения Z и АльфаПодписка на РБК, 09:02
Глава «Почты России» рассказал о сроках восстановления ее экономики Технологии и медиа, 09:00
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде Политика, 08:57
Губернатор рассказал о последствиях атаки на Орел Политика, 08:54