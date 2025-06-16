Сильный ливень в Сочи. Видео

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В Сочи 15 июня сильные проливные дожди привели к масштабным подтоплениям на дорогах города, сообщает Sochi1.ru.

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением, упавших деревьях и затруднении в движении транспорта. В Адлерском районе города вышли из берегов реки Мзымта и Херота. Также днем в воскресенье в акватории Сочи зафиксировали сразу два смерча.

По прогнозам синоптиков, 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с. Все городские службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. До стабилизации обстановки пляжи Сочи и Сириуса закрыты для купания.



Городские власти рекомендуют жителям и гостям города соблюдать повышенные меры предосторожности, воздерживаться от передвижения по подтопленным дорогам и оперативно реагировать на оповещения МЧС и гидрометцентра.