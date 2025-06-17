Руван Ранасинхге: россияне на Шри-Ланке в среднем тратят на отдых $200 в день

На Шри-Ланке россиян назвали лидерами по расходам на отдых в день

Фото: Ajith Perera / XinHua / Global Look Press

Российские туристы на Шри-Ланке в среднем расходуют около 200 долларов США в день, это больше, чем средние траты других иностранных гостей. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге «РИА Новости».

«По нашим оценкам, российские туристы тратят около 200 долларов в день — больше чем средний показатель по стране в 180», — уточнил Ранасинхге.



По его словам, россияне чаще выбирают премиальные форматы отдыха — оздоровительные процедуры, серфинг и активные развлечения, что делает их экономически выгодными для страны.

В мае 2025 года эксперты выяснили, что в среднем каждый десятый россиянин собирается потратить на отдых этим летом более 200 тыс. руб., однако большая часть граждан рассчитывают на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Так, больше трети опрошенных считают оптимальной для комфортного недельного отдыха на одного человека сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 27% — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Еще 22% россиян собираются уложиться в 50 тыс. руб., а 16% участников опроса планируют тратить на отпуск более 200 тыс. руб.

Самым популярным вариантом отпуска является пляжный отдых, около трети опрошенных выбирают экскурсионный туризм, и около четверти — активный отдых.