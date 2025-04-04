Россияне назвали самые безопасные и опасные для туризма страны
Россияне назвали страны, которые они считают самыми безопасными и опасными для туризма. В опросе, проведенном группой «Ренессанс Страхование» и Ozon Travel (есть у РБК), российские туристы также поделились самыми распространенными ситуациями на отдыхе и мерами безопасности, которые позволяют минимизировать возможные денежные потери.
Самой безопасной для путешествий страной была признана Белоруссия, которую указал каждый второй респондент (51%). В тройку также вошли Китай (33%) и Япония (17%). В пятерку лидеров попали Мальдивы и Турция (по 16%).
С другой стороны, наиболее опасными для туризма россияне считают Израиль (21%), Иран (18%) и Мексику (17%). Среди стран с высоким уровнем опасности также США и Индия (по 17% и 16%).
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из крупных городов России.
В результате аналогичного опроса два года назад картина выглядела иначе. Тогда наиболее опасными странами считались США, Франция, Мексика, Индия и Тунис, в то время как самые безопасные — Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай.
Кроме того, четверть опрошенных (25%) сообщила, что хотя бы раз становились жертвами краж или нападений во время поездок. Среди них 14% потеряли деньги или ценности на сумму до 10 тыс. руб., а 7% — от 10 до 50 тыс. руб.
«Самые распространенные неприятности на отдыхе, на которые приходится примерно 40% обращений туристов (а у детей — даже больше) в странах «пляжного» отдыха — это различные ОРВИ, тонзиллиты, отиты и тому подобное», — отметил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.
Эксперт рассказал, что около 15% обращений приходятся на травмы, подчеркнув, что в странах горнолыжного отдыха и в Таиланде из-за популярности у туристов мотобайков доля травм выше. В 6-10% случаев обращения туристов возникают в связи с желудочно-кишечными заболеваниями из-за питания и плохого качества воды.
Большинство россиян (75%) при путешествиях соблюдают меры безопасности. Наиболее популярные из них — оставлять ценности в номере (18%), распределять деньги для минимизации потерь в случае кражи (14%) и изучать культурные особенности страны (7%).
Средний чек на заграничные туры для россиян за последние три года увеличился на 44%, с 143 тыс. до 206 тыс. рублей, согласно исследованию агрегатора OnlineTours. В числе популярных направлений — Турция (34% всех поездок), Россия (29%), Египет (14%), ОАЭ (11%) и Таиланд (8%). Рост туров в Турцию составил 30%, а в Египет — 70%. Цены на внутренний отдых выросли с 46 тыс. руб. в 2022 году до 65 тыс. в 2024 году. Китай стал быстро растущим направлением, заняв 11-е место по популярности.
21% россиян предпочитают туры на 7 дней, 10% — на 6 дней. Женщины составляют 56% туристов, а 70% предпочитают путешествовать вдвоем. Поездки с детьми также увеличились с 6% в 2022 году до 8% в 2024-м. Внутренний отдых в 2024 году выбрали лишь 15% россиян, по сравнению с 52% в 2022 году.
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