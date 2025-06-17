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Политика ,  
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Шойгу в третий раз за три месяца прибыл в Пхеньян

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян с рабочим визитом, где, как ожидается, проведет переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Визит организован по «специальному поручению» президента России Владимира Путина, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Как уточнили в ведомстве, встречи проходят в контексте реализации положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, достигнутых во время прошлого визита Шойгу 4 июня.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в Пхеньяне летом 2024 года, вступил в силу в декабре того же года. Документ включает 23 статьи и охватывает сотрудничество в военной, торгово-экономической, научно-технической и ядерной сферах, включая космос и мирный атом.

Ключевой пункт соглашения — ст. 4: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами».

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Секретарь Совбеза прибыл в Пхеньян уже в третий раз за три месяца, его первый визит в северокорейскую столицу состоялся 21 марта. Второй визит Шойгу в северокорейскую столицу состоялся 4 июня. 

Кроме того, в конце мая Шойгу в Москве провел переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ, отметив высокий уровень доверия между Москвой и Пхеньяном. По его словам, в 2025 году страны намерены провести ряд совместных мероприятий, включая визиты высокопоставленных российских политиков. Среди них — председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
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