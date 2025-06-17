При обстреле Донецка ранены 10 человек

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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель и пострадали по меньшей мере десять человек, заявил глава города Алексей Кулемзин, передает «Донецкое агентство новостей».

«Мы находимся сейчас в Ленинском районе, пострадал жилой дом, пострадали два коммунальных предприятия, разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала десять человек раненых», — сказал он. Кулемзин добавил, что «есть предварительная информация о погибших», не уточнив деталей.

По словам мэра, было «три-четыре прилета» по мирным кварталам».

ТАСС передает, что разрушен многоквартирный дом, повреждения получили несколько десятков автомобилей.

Утром 17 июня глава Донецка сообщил о громких звуках в городе и призвал жителей соблюдать осторожность. Как сообщил ТАСС, в городе прогремело по меньшей мере десять мощных взрывов.