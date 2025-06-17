Испания обяжет россиян получать дополнительную визу в некоторых случаях
Гражданам России с 12 июля 2025 года необходимо оформлять транзитную визу (TAP) для пересадки в международных зонах аэропортов Испании. Об этом сообщает пресс-служба консульства Испании в Москве.
«С этой даты [12 июля] все владельцы обычных российских паспортов, желающие проехать транзитом через Испанию, должны иметь действующую визу ТАР», — говорится в сообщении.
Новые правила будут действовать в соответствии с п. 2 ст. 3 Визового кодекса Евросоюза, касающегося требования визы для транзита через аэропорт для граждан третьих стран в случае неотложной необходимости.
На сайте МИД Испании перечислены и другие страны, гражданам которых нужна виза для транзита через международную зону испанских аэропортов в страны за пределами Шенгенской зоны. Среди них — Индия, Куба, Египет, Сирия, Сенегал, Таджикистан, Узбекистан, Турция и другие.
В начале июня власти Таиланда сообщили о решении сохранить действующий порядок безвизового въезда для иностранных туристов, включая граждан России. По словам главы Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун, в следующем году для россиян продолжит действовать безвизовый режим сроком до 60 дней.
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