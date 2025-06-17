Министр армии США Дрисколл заявил о разговоре с астронавтом на Луне

Министр армии США заявил о разговоре с «астронавтом на Луне»

Дэниел Дрисколл (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Министр армии США Дэниел Дрисколл в эфире Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который находится на Луне. Видео опубликовано на YouTube-канале Fox News Clips.

«Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии, или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», — сказал он.

Никаких деталей о том, о каком астронавте идет речь, Дрисколл не представил . Пентагон также не прокомментировал высказывание министра.

Daily Mail предположила, что Дрисколл просто перепутал Луну с Международной космической станцией (МКС) НАСА, поскольку он разговаривал с полковником армии Энн Макклейн, астронавтом НАСА.

Дэниел Дрисколл стал министром армии США в феврале 2025 года.

В первый и пока что единственный раз люди ступили на Луну 20 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11», когда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на лунную поверхность.