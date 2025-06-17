 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Министр армии США заявил о разговоре с «астронавтом на Луне»

Министр армии США Дрисколл заявил о разговоре с астронавтом на Луне
Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Министр армии США Дэниел Дрисколл в эфире Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который находится на Луне. Видео опубликовано на YouTube-канале Fox News Clips.

«Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии, или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», — сказал он.

Над российскими регионами взошла «клубничная Луна»
Общество

Никаких деталей о том, о каком астронавте идет речь, Дрисколл не представил . Пентагон также не прокомментировал высказывание министра.

Daily Mail предположила, что Дрисколл просто перепутал Луну с Международной космической станцией (МКС) НАСА, поскольку он разговаривал с полковником армии Энн Макклейн, астронавтом НАСА.

Дэниел Дрисколл стал министром армии США в феврале 2025 года.

В первый и пока что единственный раз люди ступили на Луну 20 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11», когда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на лунную поверхность.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Луна США астронавт
Материалы по теме
NASA повысило риск столкновения астероида с Луной
Технологии и медиа
В лунной программе России запланировали семь миссий
Общество
Маск допустил, что по пути с Марса можно слетать и на Луну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Грязная крипта: как распознать, защититься и что делать при полученииПодписка на РБК, 08:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:26
При пожаре в квартире в Королеве погибли трое взрослых и двое детей Общество, 08:24
Министр армии США заявил о разговоре с «астронавтом на Луне» Политика, 08:22
Шойгу в третий раз за три месяца прибыл в Пхеньян Политика, 08:16
Взлом под ключ: почему хакером теперь может стать любой — The EconomistПодписка на РБК, 08:07
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд Бизнес, 08:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Продавцы на маркетплейсах выступили против ограничения скидок Технологии и медиа, 08:02
Чат-бот вместо терапевта: что мешает внедрению ИИ в российской медицинеПодписка на РБК, 08:01
Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля Политика, 07:52
Инвестиции россиян зависят от блогеров. Эксперты предложили меры контроляПодписка на РБК, 07:30
За ночь над десятью регионами России сбили почти 150 дронов Политика, 07:27
Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль по земле Политика, 07:24
Axios узнал об обсуждении встречи США и Ирана на этой неделе Политика, 07:03