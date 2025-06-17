Министр армии США заявил о разговоре с «астронавтом на Луне»
Министр армии США Дэниел Дрисколл в эфире Fox News заявил о разговоре с астронавтом, который находится на Луне. Видео опубликовано на YouTube-канале Fox News Clips.
«Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии, или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», — сказал он.
Никаких деталей о том, о каком астронавте идет речь, Дрисколл не представил . Пентагон также не прокомментировал высказывание министра.
Daily Mail предположила, что Дрисколл просто перепутал Луну с Международной космической станцией (МКС) НАСА, поскольку он разговаривал с полковником армии Энн Макклейн, астронавтом НАСА.
Дэниел Дрисколл стал министром армии США в феврале 2025 года.
В первый и пока что единственный раз люди ступили на Луну 20 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11», когда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на лунную поверхность.
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