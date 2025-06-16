Трамп допустил присоединение Китая к «Большой семерке»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к «Большой семерке», на брифинге в ходе саммита G7 в Канаде.
«Это неплохая идея. Я не возражаю, если кто-то хочет, чтобы в список вошел только Китай», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли включить Пекин в объединение (цитата по AP).
Президент США пояснил, что для мировых лидеров важно иметь возможность общаться друг с другом на саммитах. В частности, Трамп упомянул российского президента Владимира Путина, который, по его словам, «не хочет говорить, потому что был очень оскорблен, когда его вышвырнули из G8».
До этого американский президент в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. «Я думаю, у вас бы не было войны, если бы Россия [входила в объединение]», — заявил Трамп.
Вместе с тем, по его мнению, «слишком много воды утекло» для того, чтобы Россия могла вернуться в G8. В Кремле говорили, что не заинтересованы в этом.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео
Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели
Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе
В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США
Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов