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Политика ,  
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Трамп допустил присоединение Китая к «Большой семерке»

Трамп назвал «неплохой идеей» включение Китая в G7, отметив, что для мировых лидеров важно иметь возможность общаться на саммитах. Также он в очередной раз раскритиковал исключение из G8 России в 2014-м
Дональд Трамп прибывает на саммит лидеров G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня 2025 года
Дональд Трамп прибывает на саммит лидеров G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня 2025 года (Фото: Chris Helgren / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к «Большой семерке», на брифинге в ходе саммита G7 в Канаде.

«Это неплохая идея. Я не возражаю, если кто-то хочет, чтобы в список вошел только Китай», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли включить Пекин в объединение (цитата по AP).

Президент США пояснил, что для мировых лидеров важно иметь возможность общаться друг с другом на саммитах. В частности, Трамп упомянул российского президента Владимира Путина, который, по его словам, «не хочет говорить, потому что был очень оскорблен, когда его вышвырнули из G8».

Трамп допустил присоединение Китая к «Большой семерке»
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До этого американский президент в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. «Я думаю, у вас бы не было войны, если бы Россия [входила в объединение]», — заявил Трамп.

Вместе с тем, по его мнению, «слишком много воды утекло» для того, чтобы Россия могла вернуться в G8. В Кремле говорили, что не заинтересованы в этом.

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Дональд Трамп Китай «Большая семерка» Большая восьмерка G7 G8 Канада
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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