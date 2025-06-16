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Общество ,  
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Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России во всех государственных школах и колледжах должны появиться советники по воспитанию, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Поручение дано правительству и региональным властям до 1 октября 2025 года. Далее отчитываться об этой работе необходимо будет ежегодно.

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В связи с новым поручением при подготовке проектов федерального бюджета следует предусмотреть необходимые средства на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

О планах создать должность советника по воспитательной работе Минпросвещения сообщило в 2020 году.

В марте 2021-го такие сотрудники появились в школах в десяти пилотных регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Севастополе. Ввести обязательную должность советника по воспитанию в 45 регионах России в 2022/23 учебном году поручил Путин.

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