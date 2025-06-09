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Новые законы в России ,  
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В России введут нормы по объему домашнего задания для школьников

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В российских школах с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Об этом на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба правительства.

Ограничения установлены в рамках федеральных образовательных программ, утвержденных новым законом. Документ также закрепляет календарно-урочное планирование и количество контрольных и проверочных работ.

«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — отметил министр.

По словам Кравцова, цель инициативы — снизить нагрузку на школьников и сделать учебный процесс более сбалансированным.

Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы Минпросвещения, первоклассникам рекомендовано не тратить на домашнюю работу более одного часа в день. Для второклассников и третьеклассников установлен лимит в полтора часа, а для четвероклассников — два часа.

Эти нормы закреплены в документах в рамках единого календарно-урочного планирования. Помимо объема домашней работы, ограничено также количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные: они не должны превышать 10% от общего количества уроков по предмету.

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