В России введут нормы по объему домашнего задания для школьников
В российских школах с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Об этом на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба правительства.
Ограничения установлены в рамках федеральных образовательных программ, утвержденных новым законом. Документ также закрепляет календарно-урочное планирование и количество контрольных и проверочных работ.
«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — отметил министр.
По словам Кравцова, цель инициативы — снизить нагрузку на школьников и сделать учебный процесс более сбалансированным.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы Минпросвещения, первоклассникам рекомендовано не тратить на домашнюю работу более одного часа в день. Для второклассников и третьеклассников установлен лимит в полтора часа, а для четвероклассников — два часа.
Эти нормы закреплены в документах в рамках единого календарно-урочного планирования. Помимо объема домашней работы, ограничено также количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные: они не должны превышать 10% от общего количества уроков по предмету.
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