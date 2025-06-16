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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Последствия удара Израиля по штаб-квартире иранского телевидения. Видео

Появились кадры последствий удара Израиля по штаб-квартире иранского телевидения
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

Последствия удара Израиля по штаб-квартире иранского телевидения. Видео
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Израиль ударил по штаб-квартире иранской государственной телерадиокомпании IRIB, в результате чего трансляция прервалась на несколько минут.

Ведущая IRIB Сахар Эмами, которая вела программу в момент атаки, вернулась в прямой эфир спустя некоторое время.

После израильского удара студия загорелась. Трансляция канала ведется из других помещений.

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Тегеран, Иран, 15 июня 2025 г.

Перед проведением атаки Армия обороны Израиля предупредила жителей Тегерана и призвала их эвакуироваться. Ведомство сообщало об ударах по «военной инфраструктуре иранского режима».

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

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Полина Минаева
Иран ракетные удары Израиль ЦАХАЛ
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