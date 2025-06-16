Последствия удара Израиля по штаб-квартире иранского телевидения. Видео
Израиль ударил по штаб-квартире иранской государственной телерадиокомпании IRIB, в результате чего трансляция прервалась на несколько минут.
Ведущая IRIB Сахар Эмами, которая вела программу в момент атаки, вернулась в прямой эфир спустя некоторое время.
После израильского удара студия загорелась. Трансляция канала ведется из других помещений.
Перед проведением атаки Армия обороны Израиля предупредила жителей Тегерана и призвала их эвакуироваться. Ведомство сообщало об ударах по «военной инфраструктуре иранского режима».
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео
Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели
Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе
В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США
Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов