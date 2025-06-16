«Додо Пицца» сменила регистрацию на Казахстан

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Холдинг Dodo Brands, владеющий сетью пиццерий «Додо Пицца» и кофейнями «Дринкит», сменил регистрацию с Британских Виргинских островов на Казахстан и редомицилировался в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), сообщила пресс-служба центра.

Процесс редомициляции завершился 12 июня 2025 года, компания сохранила статус юрлица.

Редомициляция — это смена юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур. При этом все основные бизнес-отношения, такие как организационно-правовая форма, структура предприятия и его менеджмента, состав активов, действующие обязательства, остаются прежними.

В МФЦА уже редомицилировались 14 международных холдингов, включая российского ретейлера Fix Price Group Ltd и производителя серебра и золотодобытчика Solidcore Resources Plc (ранее — Polymetal International Plc). «Редомициляция Dodo Brands... подчеркивает, что наша юрисдикция привлекательна для высокотехнологичных и динамично развивающихся международных компаний», — добавил управляющий центра Ренат Бектуров.

Многие российские компании после начала военной операции на Украине в 2022 году стали переводить свои штаб-квартиры из недружественных стран в страны СНГ, например в Казахстан, или в Россию. Так поступили «ВКонтакте», металлургический холдинг «Русал», Т-банк, «Русагро», X5 Group и др.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, около 500 компаний сменили зарубежную регистрацию на российскую в упрощенном порядке. Они зарегистрировались в специальных административных районах внутри России, это позволяет им также пользоваться налоговыми льготами.