Грушко заявил, что Москва потребует от Киева уничтожения западного оружия
Россия собирается добиваться от Украины уничтожения вооружений, переданных Западом, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью газете «Известия».
«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. [Вооружения] должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — сообщил замглавы МИДа на вопрос издания, будет ли Москва требовать от Киева утилизировать западное оружие.
По словам дипломата, продолжать поставлять оружие Киеву безответственно, так как оно нередко оказывается на черном рынке и затем попадает в другие регионы, включая саму Европу.
В качестве примера дипломат привел историю с Афганистаном, когда американцы стали передавать ракетные комплексы Stinger воюющим моджахедам, а затем пришлось возвращать это оружие под международный контроль.
После вступления Дональда Трампа в должность президента США существенно сократили свою помощь Украине. Весной отдельные страны Европы анонсировали оказание Киеву своей военной поддержки. Например, Германия обещала выделить более €11 млрд до 2029 года включительно, из них €3 млрд Украина должна получить уже в этом году.
В Кремле между тем не раз заявляли, что поставки оружия Киеву затянут конфликт и не изменят его исхода.
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