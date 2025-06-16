Самыми воруемыми из «Читай-города» стали Конституция и «1984» Оруэлла

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Посетители сети книжных магазинов «Читай-город» за последние шесть месяцев наиболее часто воровали с полок российскую Конституцию, рассказала РБК пресс-служба компании.

Федеральная сеть провела внутренний аудит за первую половину 2025 года и выяснила, какие книги чаще всего пропадали из магазинов без оплаты. Конституция России обогнала культовую антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», занявшую второе место в рейтинге, и бестселлеры по саморазвитию.

На третьем месте в списке оказалась книга Максима Батырева «45 татуировок личности. Правила моей жизни», на четвертом — «Благословение небожителей. Том 1» китайской писательницы Мосян Тунсю, а на пятом — «Атомные привычки» американского автора Джеймса Клира.

Помимо этого сеть назвала три биографии, которые крали чаще всего. В топе оказались книги о российских артистах «Руки вверх. Литературный блокбастер», «Дневники. Диана Арбенина» и «Николай Цискаридзе. Мой театр».

В конце 2024-го сеть «Читай-город» составила похожий рейтинг самых воруемых книг за год. Тогда его возглавило пособие по программированию «Грокаем алгоритмы — иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» американского программиста Адитьи Бхаргавы.

В топ-10 пропаж преобладали мотивационные книги по обретению себя и раскрытию своего потенциала: «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джен Синсеро, «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя» Эдит Евы Эгер и «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» Мэг Джей.