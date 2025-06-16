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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Посол Израиля в России сообщила о продолжении работы дипмиссии

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Посольство Израиля в Москве на улице Большая Ордынка, 56, работает, хотя временно и приостановило оказание консульских услуг на фоне ирано-израильского военного конфликта, сообщила на брифинге для журналистов посол Израиля в России Симона Гальперин, передает корреспондент РБК.

«Мы еще сегодня и завтра не принимаем визиты в консульский отдел, он не открыт на прием. Мы будем это пересматривать ежедневно. Надеюсь, что достаточно скоро сможем возобновить консульские услуги», — сказала дипломат.

Что касается длительности проводимой Израилем военной операции против Ирана, по словам Гальперин, ее страна не ставит себе сроков.

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Симона Гальперин

В воскресенье, 15 июня, о временном закрытии с понедельника сообщило Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге. Перед этим у здания на Херсонской улице усилили меры безопасности.

«Будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале учреждения сразу на трех языках — русском, английском и иврите. Там обещали разместить обновления по поводу ситуации в соцсетях.

Ранее израильские дипмиссии по всему миру также сообщили о приостановке работы. На случай экстренных ситуаций посольства оставляют номера для экстренной связи.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль в ночь на 13 июня нанес внезапные удары по ядерным и военным объектам Ирана, объяснив начавшуюся операцию растущей ядерной угрозой со стороны Тегерана. Иран в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Обмен ударами продолжился и в последующие дни.

МИД России осудил удары Израиля по Ирану и призвал не допустить полномасштабной войны в регионе.

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Израиль Иран Симона Гальперин МИД конфликт новости
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