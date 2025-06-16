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Политика ,  
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Посол России в Ираке заявил об угрозе возрождения ИГ на Ближнем Востоке

Кутрашев: риск возрождения «Исламского государства» на Ближнем Востоке реален
Эльбрус Кутрашев
Эльбрус Кутрашев (Фото: МИД России)

Группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена) может с высокой вероятностью возродиться на Ближнем Востоке, заявил в интервью журналу «Союзники. ОДКБ» посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

ИГ до сих пор не уничтожена полностью — ни на Ближнем Востоке, ни за его пределами. У этой организации есть активные филиалы, например в Афганистане и Африке.

По словам дипломата, дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке, в частности падение режима Башара Асада, породило у игиловцев и сочувствующих им надежду на второй шанс — возрождение группировки.

«Уверен, ожидания эти ложные, но расслабляться нельзя», — сказал посол.

С 2013 по 2019 год ИГ удерживала под контролем обширные территории Сирии, особенно на востоке страны, пока группировку не вытеснили силы международной коалиции.

Кутрашев отметил, что боевики уже активизировались в зоне Сирийской пустыни между Сирией и Ираком. Несмотря на то что пока серьезных признаков новой угрозы нет, ситуация может измениться в любой момент.

«К сожалению, страница с ИГИЛ на Ближнем Востоке точно не перевернута», — подчеркнул Кутрашев.

Что такое «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)
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ИГ выступает против нынешнего сирийского правительства, во главе которого стоит Ахмед аш-Шараа — бывший лидер сирийского отделения «Аль-Каиды», который также участвовал в боях против ИГ.

За последние месяцы группировка неоднократно заявляла о причастности к атакам на сирийские демократические силы, которые поддерживают США и курды, в северо-восточной части страны. Так, в мае «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на правительственные войска в пустыне южной провинции Суэйда на юге Сирии.

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Полина Дуганова
Исламское государство Сирия Ближний Восток Ирак посол России террористы
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