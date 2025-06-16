Посол России в Ираке заявил об угрозе возрождения ИГ на Ближнем Востоке
Группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена) может с высокой вероятностью возродиться на Ближнем Востоке, заявил в интервью журналу «Союзники. ОДКБ» посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
ИГ до сих пор не уничтожена полностью — ни на Ближнем Востоке, ни за его пределами. У этой организации есть активные филиалы, например в Афганистане и Африке.
По словам дипломата, дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке, в частности падение режима Башара Асада, породило у игиловцев и сочувствующих им надежду на второй шанс — возрождение группировки.
«Уверен, ожидания эти ложные, но расслабляться нельзя», — сказал посол.
С 2013 по 2019 год ИГ удерживала под контролем обширные территории Сирии, особенно на востоке страны, пока группировку не вытеснили силы международной коалиции.
Кутрашев отметил, что боевики уже активизировались в зоне Сирийской пустыни между Сирией и Ираком. Несмотря на то что пока серьезных признаков новой угрозы нет, ситуация может измениться в любой момент.
«К сожалению, страница с ИГИЛ на Ближнем Востоке точно не перевернута», — подчеркнул Кутрашев.
ИГ выступает против нынешнего сирийского правительства, во главе которого стоит Ахмед аш-Шараа — бывший лидер сирийского отделения «Аль-Каиды», который также участвовал в боях против ИГ.
За последние месяцы группировка неоднократно заявляла о причастности к атакам на сирийские демократические силы, которые поддерживают США и курды, в северо-восточной части страны. Так, в мае «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на правительственные войска в пустыне южной провинции Суэйда на юге Сирии.
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