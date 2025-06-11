При взрыве газа в жилом доме в Армении погибли четыре человека
При взрыве газа в многоквартирном жилом доме в городе Чамбарак в Армении погибли 4 человека, еще 11 госпитализированы, сообщает ArmenPress.
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