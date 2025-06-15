Более девяти тысяч человек остались без света в Дагестане из-за аварии

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Жители 27 сел в пяти районах Дагестана лишились электроэнергии из-за аварийных отключений, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Подача электричества была приостановлена в районах: Буйнакский, Гунибский, Хивский, Чародинский, Шамильский, из-за замыканий, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе в 10:45.

В зоне аварийных отключений живут всего 9 586 человек. По предварительным данным, электроснабжение восстановят к 20:00 15 июня.

Ранее в Чечне, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестане была повреждена инфраструктура «Россети Северный Кавказ» из-за урагана, ливней и грозы. В пятницу, 13 июня, специалисты «полностью восстановили электроснабжение», сообщили в организации. До того эксперты привели в норму электроснабжение «пострадавших из-за разрушительной стихии» жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Накануне, 14 июня, МЧС сообщало в своем приложении, что в Дагестане в тот день, а также 15 июня, усилится ветер и достигнет 23 м/с. Пойдет сильный дождь, пройдут гроза и град.