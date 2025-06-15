В Киеве сработала ПВО

В Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко.

В 23:05 мск 14 июня в столице Украины объявили воздушную тревогу. Военная администрация города призвала жителей оставаться в укрытиях.

Кроме того, о работе ПВО в Полтавской области сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владимир Когут. В регионе действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергообъектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.