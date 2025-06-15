В Киеве сработала ПВО
В Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко.
В 23:05 мск 14 июня в столице Украины объявили воздушную тревогу. Военная администрация города призвала жителей оставаться в укрытиях.
Кроме того, о работе ПВО в Полтавской области сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владимир Когут. В регионе действует воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергообъектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов