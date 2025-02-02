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Общество ,  
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На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожар

НПЗ находится в городе Мартинес. Пострадали шесть сотрудников завода, четырех госпитализировали. Власти призвали жителей не выходить из домов и отключить кондиционеры и вентиляторы

На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожар
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На нефтеперерабатывающем заводе в городе Мартинес (штат Калифорния) произошел пожар, сообщает CBS со ссылкой на департамент здравоохранения округа Контра-Коста. Шесть сотрудников предприятия получили ранения, четверым понадобилась госпитализация.

НПЗ принадлежит компании Martinez Refining Company. Там сообщили, что возгорание началось в районе 14:00 1 февраля по местному времени (01:00 2 февраля мск). Спустя четыре часа огонь локализовали.

О причинах пожара пока не сообщается. По данным The Mercury News, огонь вспыхнул из-за утечки углеводородов

На кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы, видны пламя и густые клубы дыма.

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В связи с ЧП власти округа Контра-Коста выпустили предупреждение для жителей Мартинеса и ближайших населенных пунктов, призвав людей оставаться в закрытых помещениях, закрыть окна и двери, заткнуть щели в них влажными полотенцами, отключить кондиционеры, обогреватели и вентиляторы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Калифорния пожар НПЗ нефтеперерабатывающий завод


 

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