Трамп заявил о приближающемся к концу конфликте в Газе
Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью для The Atlantic.
Американский лидер считает, что в скором времени Газа «сдастся».
«Сектор Газа готов к сдаче — или почти готов к сдаче», — сказал Трамп, также отметив, что Штатам удалось вернуть многих заложников из числа граждан страны.
Сектор Газа находился под контролем Израиля с 1967 года. В 1993 году после Первой интифады Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) подписали соглашения в Осло: ООП отказалась от вооруженного сопротивления, а Израиль согласился на создание палестинского государства — однако это так и не было реализовано. После Второй интифады, в 2005 году, Израиль снял контроль с Газы и вывел оттуда около 9 тысяч военных и поселенцев.
В мае Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа. Израильские сухопутные войска приступили к «широкомасштабным наземным операциям» на севере и юге региона. В них приняли участие как действующие военнослужащие, так и резервисты.
Незадолго до этого Трамп заявил о «последнем шаге» для завершения войны Израиля и ХАМАС. Им стало освобождение палестинской группировкой израильского солдата Идена Александера, также имеющего американское гражданство.
Конфликт в секторе Газа продолжается с 7 октября 2023 года. Зимой 2025 года сторонам удалось договориться о прекращении огня и провести обмен израильских заложников, включая россиянина Александра Труфанова, на палестинских заключенных. Однако продлить перемирие не удалось.
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