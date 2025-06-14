Трамп заявил о приближающемся к концу конфликте в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Конфликт в секторе Газа подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью для The Atlantic.

Американский лидер считает, что в скором времени Газа «сдастся».

«Сектор Газа готов к сдаче — или почти готов к сдаче», — сказал Трамп, также отметив, что Штатам удалось вернуть многих заложников из числа граждан страны.

Сектор Газа находился под контролем Израиля с 1967 года. В 1993 году после Первой интифады Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) подписали соглашения в Осло: ООП отказалась от вооруженного сопротивления, а Израиль согласился на создание палестинского государства — однако это так и не было реализовано. После Второй интифады, в 2005 году, Израиль снял контроль с Газы и вывел оттуда около 9 тысяч военных и поселенцев.

В мае Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа. Израильские сухопутные войска приступили к «широкомасштабным наземным операциям» на севере и юге региона. В них приняли участие как действующие военнослужащие, так и резервисты.

Незадолго до этого Трамп заявил о «последнем шаге» для завершения войны Израиля и ХАМАС. Им стало освобождение палестинской группировкой израильского солдата Идена Александера, также имеющего американское гражданство.

Конфликт в секторе Газа продолжается с 7 октября 2023 года. Зимой 2025 года сторонам удалось договориться о прекращении огня и провести обмен израильских заложников, включая россиянина Александра Труфанова, на палестинских заключенных. Однако продлить перемирие не удалось.