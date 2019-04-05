Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

Фото: Макаёнка 9 / YouTube

Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Конечно, [понравилась]. Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — заявил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

При этом пресс-секретарь затруднился ответить, было ли что-то из нее приготовлено. Он отметил, что сельскохозяйственная продукция в Белоруссии очень высокого качества, но подчеркнул, что «в домашней кухне президента» не участвует.

При этом, отвечая на вопрос о «нюансах» в качестве белорусских продуктов (речь идет о регулярно возникающих продовольственных спорах двух стран), Песков сказал, что «нюансы есть везде», и напомнил о необходимости соблюдать «баланс» и поддерживать национальных производителей.