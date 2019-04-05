Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,32 -0,16 EUR Бирж. 73,25 -0,23 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,86 64,90 EUR Нал. 73,92 72,88 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1218 -0,0006 BTC/USD Бирж. 5 062,10 +127,21 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 426,92 +0,16% Nasdaq 7 934,22 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,77%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,77%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 15:14
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров Политика, 22:37 Всемирный банк отказался порвать с традицией при назначении нового главы Финансы, 22:25 Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка Общество, 22:17 «ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах Финансы, 21:58 Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи Политика, 21:49 ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА Спорт, 21:48 Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции Экономика, 21:26 Климкин попросил слушать МИД после поражения в транзитном споре с Россией Экономика, 21:15 СМИ сообщили о захвате армией Хафтара аэропорта в Триполи Политика, 20:52 Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе Общество, 20:48 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 20:30 Гутерриш уехал из Ливии с «тяжелым сердцем» во время наступления Хафтара Политика, 20:28 СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала» Спорт, 20:13 В лаборатории сообщили об ошибке сотрудника при сдаче анализа Зеленским Политика, 20:12
Общество ,  
0 
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Фото: Макаёнка 9 / YouTube

Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Конечно, [понравилась]. Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — заявил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Общество
Лукашенко подарил Путину несколько мешков картошки

При этом пресс-секретарь затруднился ответить, было ли что-то из нее приготовлено. Он отметил, что сельскохозяйственная продукция в Белоруссии очень высокого качества, но подчеркнул, что «в домашней кухне президента» не участвует.

При этом, отвечая на вопрос о «нюансах» в качестве белорусских продуктов (речь идет о регулярно возникающих продовольственных спорах двух стран), Песков сказал, что «нюансы есть везде», и напомнил о необходимости соблюдать «баланс» и поддерживать национальных производителей.

Во время визита в Москву в конце декабря Лукашенко подарил Путину несколько мешков с картошкой. При этом отмечалось, что в каждом меш​ке был разный сорт картошки — для жарки, для пюре, для приготовления драников и для запекания и варки.​

Теги: картошка, Владимир Путин, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко пообещал Путину не поставлять России плохую водку и закуску
Политика
Россия заявила об исправлении Белоруссией ситуации с фальсификатом молока
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter