Имя Путина внесли на мемориальную стену почетных граждан Севастополя

Фото: razvozhaev / Telegram

Имя президента России Владимира Путина добавили на мемориальную стену почетных граждан Севастополя в День города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Путин стал почетным гражданином Севастополя в 2016 году. Законодательное собрание удостоило его такого звания «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации».

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение к России. Вскоре Путин подписал договор с крымскими властями, согласно которому Севастополь получил статус города федерального значения, равного Москве и Санкт-Петербургу.

Однако Развожаев отметил, что лишь на одной из недавних встреч он передал президенту знак почетного гражданина города Севастополя, завершив тем самым процесс присвоения звания.

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