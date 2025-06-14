 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Имя Путина внесли на мемориальную стену почетных граждан Севастополя

Фото: razvozhaev / Telegram
Фото: razvozhaev / Telegram

Имя президента России Владимира Путина добавили на мемориальную стену почетных граждан Севастополя в День города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Путин стал почетным гражданином Севастополя в 2016 году. Законодательное собрание удостоило его такого звания «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации».

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение к России. Вскоре Путин подписал договор с крымскими властями, согласно которому Севастополь получил статус города федерального значения, равного Москве и Санкт-Петербургу.

Однако Развожаев отметил, что лишь на одной из недавних встреч он передал президенту знак почетного гражданина города Севастополя, завершив тем самым процесс присвоения звания.

Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков и Евгений Поддубный

В феврале 2024 года Путин заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, а история полуострова неотделима от истории России. По словам президента, присоединенные в 2014 году регионы укрепляют единство и безопасность страны.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Севастополь Михаил Развожаев почетный гражданин Владимир Путин
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кадыров присвоил Гуцериеву звание почетного гражданина Чечни
Политика
Старший сын Кадырова Ахмат стал почетным гражданином Грозного
Политика
Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Имя Путина внесли на мемориальную стену почетных граждан Севастополя Общество, 17:45
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Спорт, 17:41
Немка в 37 лет стала одной из самых возрастных финалисток турниров WTA Спорт, 17:31
«Победа» приостановила полеты в ОАЭ Общество, 17:27
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Росавиация выяснит, почему туристы Turkish Airlines остались без багажа Общество, 17:13
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Азербайджан исключил удары со своей территории по «дружественному Ирану» Политика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Бывший на гастролях в Иране российский оркестр доставили в Тегеран Общество, 16:47
Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам ранеными Политика, 16:39
Клуб Слуцкого проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Китая Спорт, 16:37
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Стармер заявил, что «евротройка» не участвовала в операции Израиля Политика, 16:25