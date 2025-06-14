Иран заявил о взятии в плен еще одного пилота истребителя F-35 ВВС Израиля

Иран заявил о взятии в плен второго пилота истребителя F-35 ВВС Израиля

Истребитель F-35 ВВС Израиля (Фото: Ariel Schalit / AP / ТАСС)

Средства ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-35 Израиля, пилота взяли в плен, сообщает NourNews.

Истребитель сбили на западе Ирана, его пилот катапультировался, после чего, по информации издания, летчика взяли в плен сухопутные войска страны.

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