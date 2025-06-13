Tasnim сообщил, что Иран взял в плен пилота сбитого израильского самолета

Иран взял в плен женщину-пилота одного из израильских истребителей, сбитых средствами ПВО. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным Tasnim, иранские силы ПВО уничтожили два израильских истребителя F-35 и другую авиацию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергладанные о пленении пилота, а также о двух сбитых истребителях.

Материал дополняется