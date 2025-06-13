Tasnim сообщил, что Иран взял в плен пилота сбитого израильского самолета
Иран взял в плен женщину-пилота одного из израильских истребителей, сбитых средствами ПВО. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным Tasnim, иранские силы ПВО уничтожили два израильских истребителя F-35 и другую авиацию.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергладанные о пленении пилота, а также о двух сбитых истребителях.
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