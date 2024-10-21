Пассажирам в аэропортах России предложили самостоятельно сдавать багаж
Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила закрепить возможность пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо МАА на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Ведомство подтвердило получение письма.
Авторы инициативы пояснили, что это может оптимизировать сдачу багажа для пассажиров, которые зарегистрировались на рейс онлайн. В случае принятия поправок пассажиры смогут через специальные терминалы зарегистрировать багаж и получить электронную бирку, не отстаивая очередь на обычной стойке.
Представитель одного из инициаторов поправок — холдинга «Аэропорты регионов» пояснил, что суть проекта состоит в том, чтобы приравнять бумажную бирку к электронной. В настоящее время бумажная бирка на самом багаже все равно появляется, но не на стойке регистрации, а уже в багажном отделении аэропорта, пояснил он.
«Минтранс получил данное письмо. В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса. РБК направил запрос в Международную ассоциацию аэропортов.
Как отмечает директор департамента транспорта и логистики «Рексофта» Александр Семенов, создать такую технологию не сложно, она уже работает в нескольких регионах. Важно прописать это в бизнес-процессах аэропортов, чтобы провести сверку или поиск потерявшегося багажа по электронному корешку бирки, отметил он.
Электронные посадочные талоны при регистрации на рейс Минтранс разрешил использовать в 2019 году. Перспектива перехода на электронные посадочные талоны обсуждалась в России с 2013 года, за рубежом эта практика существует с 2007 года.
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