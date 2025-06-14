 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Гари Олдмана посвятили в рыцари

Актера Гари Олдмана посвятили в рыцари
Гари Олдман
Гари Олдман (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Актер Гари Олдман посвящен в рыцари. Полный список представленных к награде опубликован на сайте правительства Великобритании.

«Его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и «бренду Британии» чрезвычайно значителен. В 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино», — говорится в сообщении.

Британское правительство отметило, что Олдман наиболее известен ролями Сириуса Блэка в сериале о Гарри Поттере, комиссара Джима Гордона в трилогии фильмов о Бэтмене «Темный рыцарь», а также ролями в фильмах «Дракула» и «Самолет президента». За карьеру Олдман получил множество наград, в том числе премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
Спорт
Фото:Chris J. Ratcliffe - WPA Pool / Getty Images

Олдмана удостоили рыцарского звания по случаю дня рождения короля Карла III. В список лауреатов также вошли спортсмены, музыканты, деятели искусства и образования, финансисты и правоохранители. Почетного титула рыцаря-бакалавра всего удостоились 14 человек.

Также британское правительство учредило номинации «Дама-командор ордена Британской империи», «Дама-командор ордена Бани», «Рыцарь Большого креста ордена Британской империи» и «Почетный компаньон».

В тот же день в рыцари был посвящен бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. В релизе правительство отметило успехи 50-летнего Бекхэма в качестве футболиста, а также его благотворительную деятельность.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
актеры Великобритания награды рыцарство Гари Олдман
Материалы по теме
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
Спорт
Режиссера «Оппенгеймера» посвятят в рыцари в Великобритании
Общество
Кристофера Нолана посвятили в рыцари
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Российская теннисистка выиграла турнир в Нидерландах в парном разряде Спорт, 16:17
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 15:59
Футболист «Интера» не смог улететь из Ирана на клубный ЧМ Спорт, 15:55
Ротенберг пообещал продолжить тренерскую карьеру после увольнения из СКА Спорт, 15:54
Гари Олдмана посвятили в рыцари Общество, 15:45
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Что известно о ядерной программе Ирана База знаний, 15:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб. Видео Общество, 15:15
В Италии рассказали, из-за каких разведданных Израиль атаковал Иран Политика, 15:12
Вячеслав Фетисов призвал запретить в России вейпы Спорт, 15:04
Россиянка не реализовала 11 матчболов в полуфинале турнира WTA Спорт, 15:04
Еще одна группа российских военных вернулась из плена в рамках обмена Политика, 14:57
Над Египтом заметили вспышки на фоне взаимных атак Ирана и Израиля Политика, 14:45
Иран заявил о еще одном сбитом израильском истребителе F-35 Политика, 14:29