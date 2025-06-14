Гари Олдмана посвятили в рыцари
Актер Гари Олдман посвящен в рыцари. Полный список представленных к награде опубликован на сайте правительства Великобритании.
«Его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и «бренду Британии» чрезвычайно значителен. В 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино», — говорится в сообщении.
Британское правительство отметило, что Олдман наиболее известен ролями Сириуса Блэка в сериале о Гарри Поттере, комиссара Джима Гордона в трилогии фильмов о Бэтмене «Темный рыцарь», а также ролями в фильмах «Дракула» и «Самолет президента». За карьеру Олдман получил множество наград, в том числе премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Олдмана удостоили рыцарского звания по случаю дня рождения короля Карла III. В список лауреатов также вошли спортсмены, музыканты, деятели искусства и образования, финансисты и правоохранители. Почетного титула рыцаря-бакалавра всего удостоились 14 человек.
Также британское правительство учредило номинации «Дама-командор ордена Британской империи», «Дама-командор ордена Бани», «Рыцарь Большого креста ордена Британской империи» и «Почетный компаньон».
В тот же день в рыцари был посвящен бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. В релизе правительство отметило успехи 50-летнего Бекхэма в качестве футболиста, а также его благотворительную деятельность.
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