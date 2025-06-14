В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб. Видео
Пожар охватил 67-этажный жилой дом Tiger Tower в районе Дубай Марина в ночь на 14 июня, сообщает The National.
Все 3820 жителей из 764 квартир были эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет. В управлении по делам СМИ Дубая отметили, что тушение пожара заняло шесть часов.
Сейчас здание все еще окутано дымом. Власти связали это с продолжающимися усилиями по тушению пожара.
«После локализации пожара и безопасной эвакуации всех жителей видимый сейчас дым связан с продолжающимися охлаждающими операциями — частью процесса тушения. Ситуация полностью под контролем», — говорится в заявлении управлении по делам СМИ.
Там добавили, что на месте работают бригады скорой помощи, готовые оказать медицинскую и психологическую поддержку эвакуированным жителям. Также власти координируют с застройщиком загоревшегося здания предоставление им жилья для временного размещения.
Как пишет The National, пожар начался на верхних этажах здания 13 июня примерно в 21:30 по местному времени (20:30 мск). Причина возгорания пока не установлена.
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