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Операция Израиля против Ирана ,  
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Над Египтом заметили вспышки на фоне взаимных атак Ирана и Израиля

Над Египтом заметили вспышки на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Жители Каира, Гизы и других районов Египта сообщили о необычных светящихся объектах в небе на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном ночью 14 июня, передает Aladad Alawal.

Как отмечает издание, некоторые предполагают, что это могут быть системы раннего предупреждения или приборы мониторинга уровня радиации.

Египетские власти пока не комментировали эти сообщения.

Египет граничит с Израилем на северо-востоке.

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В ночь на 13 июня Израиль объявил операцию против Ирана, объяснив решение риском создания ядерной бомбы Тегераном. В ту ночь был поврежден важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе, иранские власти заявили, что утечки радиации не произошло.

Также погибли несколько иранских высокопоставленных военных и ведущих физиков-ядерщиков. Всего в Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Иран объявил об ответной операции и в ночь на 14 июня провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Тегеран заявлял об ударах по штабу Минобороны Израиля в Тель-Авиве и военным авиабазам Тель-Ноф и Неватим. Прямое ракетное попадание зафиксировано в центре Израиля, городе Ришон-ле-Цион. Там погибли четыре человека, пострадали около 70.

Израиль также продолжил удары, в частности, по оборонительным сооружениям в районе Тегерана. Иранские власти сообщили об «ограниченном ущербе» на объекте по обогащению урана в Фордо.

Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства. Такое решение приняла также Иордания, однако утром 14 июня королевство открыло небо. Египет на фоне израильской атаки в ночь на 13 июня объявил о приведении аэропортов в состояние повышенной готовности для приема самолетов, которым придется поменять маршрут.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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