Жители Тюменской области пожаловались на сбои мобильного интернета

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В Тюменской области зафиксировали сбой в работе мобильного интернета нескольких операторов.

По данным онлайн платформы для отслеживания сбоев Downdetector, всего за сутки перебои с интернетом отметили почти 5 тыс. жителей региона. Большинство жалоб пришлось на ранее утро 12 июня.

Пользователи сообщили о проблемах с интернетом у пяти операторов. Пресс-служба t2 сообщила «РБК Тюмень», что интернет недоступен по независящим от компании причинам. Неизвестно, как долго будут действовать ограничения, отметил оператор. «Мегафон» также подтвердил трудности по независящим от оператора причинам.

РБК направил запрос в администрацию Тюмени.

Ранее крупнейший провайдер в Красноярске «Орион телеком» сообщил о мощной DDoS-атаке в ночь на 12 июня. В компании пояснили, что хакеры перегрузили системы большим числом запросов и нарушили работу сервисов. Полностью восстановить работу оператор намерен до конца дня.