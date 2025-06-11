Соцфонд назвал средний размер пенсии госслужащих в России

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России на 1 апреля 2025 года составил около 36,2 тыс. руб. в месяц, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Для работающих пенсионеров средний размер выплат немного выше — 36 934 руб., у неработающих — 36 120 руб.

Ранее из данных фонда стало известно, что надбавка к страховой пенсии по стажу и выслуге лет для государственных служащих в начале года составляла почти 15 тыс. руб.

В России с 2025 года для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста (58 лет для женщин, 63 года для мужчин), наличие минимум 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициентов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, начисляется за каждый год работы и социальную активность, учитываемую при расчете пенсии. Итоговая сумма ежемесячных выплат формируется на основе накопленных баллов.

Страховая пенсия по старости — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, достигшим установленного законом возраста.

С 1 января 2025 года фиксированная выплата к пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента выросли на 9,5%. Сейчас стоимость ИПК составляет 145,69 руб., а фиксированная часть пенсии — 8907,70 руб..