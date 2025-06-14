В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками
В Хабаровском крае в районе 139 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино опрокинулся перевозивший вахтовиков автобус Yutong, в результате пострадали шесть пассажиров, сообщила Госавтоинспекция региона в телеграм-канале.
По информации ведомства, водитель не справился с управлением. В результате машина съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась. Стаж водителя за рулем — 25 лет.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение для осмотра, одну женщину госпитализировали.
Накануне в Подмосковье шесть пассажиров и водитель пострадали при столкновении рейсового автобуса, направлявшегося в Москву, с грузовиком. ДТП произошло на 45-м километре автодороги М-2 «Крым». Автобус ехал из города Чехова. РЕН ТВ писал, что он врезался в КАМАЗ рядом с районом Климовск города Подольска. Движение там временно перекрыли.
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