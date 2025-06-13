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Общество ,  
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Семеро пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Шесть пассажиров и водитель пострадали при столкновении рейсового автобуса, направлявшегося в Москву, с грузовиком, сообщает пресс-служба МВД Московской области в телеграм-канале.

ДТП произошло на 45-м километре автодороги М-2 «Крым». Автобус ехал из города Чехова.

По данным РЕН ТВ, автобус врезался в КАМАЗ рядом с районом Климовск города Подольска, движение перекрыто.

В мае автобус врезался в автомобиль в Раменском округе Подмосковья, из-за чего пострадали 13 человек, включая двоих детей. В Минтрансе Московской области тогда уточнили, что автобус столкнулся с фурой, когда та без соответствующих аварийных знаков стояла в третьем ряду после ДТП с другим автомобилем.

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Софья Полковникова
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