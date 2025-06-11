В Шебекино от атаки FPV-дрона на предприятие пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали от удара FPV-дрона по территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы», написал он в своем телеграм-канале.
Пострадавших отвезли в городскую больницу, им оказывают медицинскую помощь, уточнил Гладков. Кроме этого, в результате атаки были повреждены фасад и остекление.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, накануне в Белгородской области, в поселке Пролетарский, в результате удара украинского беспилотника по торговому объекту пострадала женщина. Помимо здания торгового объекта, были повреждены пять транспортных средств.
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