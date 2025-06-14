Женщина погибла в Израиле в результате ракетной атаки Ирана

В израильской больнице скончалась женщина, которая пострадала в результате ракетного удара Ирана, сообщает Ynet со ссылкой на израильскую службу скорой помощи «Маген Давид Адом».

Женщина пострадала в результате первой атаки, предпринятой вечером 13 июня, уточняет газета.

Ранее издание сообщило о более чем 60 пострадавших при атаках Ирана. В результате последней девять человек получили ранения.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. По оценке Израиля, в двух первоначальных залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа по израильской территории были запущены «десятки» ракет, часть перехвачена, сообщила ЦАХАЛ.