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Операция Израиля против Ирана ,  
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В Тель-Авиве оценили ущерб от ракетных атак Ирана

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Операция Израиля против Ирана

Материальный ущерб в результате удара Ирана по Израилю большой, однако количество пострадавших сравнительно низкое, заявил командующий округом Тель-Авива. Его слова приводит ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

«Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений», — сообщил командующий, ЦАХАЛ не называет его имени.

Командование тыла Израиля развернуло свои силы в нескольких регионах страны на фоне ракетных ударов со стороны Ирана.

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В Израиле число пострадавших от атак превысило 60 человек. Одна из пострадавших, тяжело раненная женщина, которую ранее доставили в местную больницу, скончалась.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. По оценке Израиля, в двух первоначальных залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа по израильской территории были запущены «десятки» ракет, часть перехвачена, сообщила ЦАХАЛ.

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