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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израиль подвергся третьей волне ударов Ирана

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила о пуске по стране десятков ракет за час и перехвате «нескольких». Взрывы звучат в Тель-Авиве, Иерусалиме, Беэр-Шеве, Гуш-Дане. Также была отражена атака на Эйлат

Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля идентифицировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону государства Израиль», — говорится в сообщении.

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В нескольких районах Израиля прозвучали сирены. Жителей призвали скрыться в защищенных зонах. Позже их разрешили покинуть.

Военные сообщили о пуске по израильской территории десятков ракет за час. «Некоторые» из них были перехвачены.

В Иерусалиме, Беэр-Шеве, Гуш-Дане и некоторых других городах раздались звуки взрывов, сообщил Ynet. Reuters сообщает о новых взрывах в Тель-Авиве. По сведениям Al Mayadeen, атаке подвергся стратегический объект в городе. Также канал утверждает, что одна из ракет попала в 50-этажное здание.

Израиль также отбивал атаку дронов в районе курорта Эйлат на Красном море. ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух «подозрительных воздушных объектов», запущенных в сторону Израиля, в районе долины Арава.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. По оценке Израиля, в первых двух волнах ударов запустили менее 100 ракет. Пострадали порядка 50 человек.

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Полина Минаева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ЦАХАЛ ракетный удар Иран
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