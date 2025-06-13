Российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Аэропорт Тамбова ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне угрозы атак БПЛА. В ночь на 13 июня в аэропорту Тамбова также менее чем на час приостановили полеты, ограничения сняли в 5:40 мск. Также ограничения вводились в аэропорту Саратова.
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