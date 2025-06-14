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Операция Израиля против Ирана ,  
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ЦАХАЛ назвала количество выпущенных по Израилю иранских ракет

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет класса «земля-земля», сообщил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

Большинство ракет были перехвачены системами ПВО или не достигли своих целей, добавил он.

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В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция, и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.

Иран предпринял не менее двух пусков ракет по территории Израиля. Порядка 50 человек ранены в результате ответного удара Ирана.

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест начался пожар. По данным израильского 13-го канала, одна баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

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Полина Минаева
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