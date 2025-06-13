Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля

Тегеран отвергает призывы воздерживаться от ответных действий против Израиля после ударов ЦАХАЛ по Ирану, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Ответ Ирана на агрессию израильского режима будет твердым и решительным», — подчеркнул он.

По словам Аракчи, Тегеран вел консультации по новому раунду переговоров с США, но удары Израиля вынудили страну «сойти с пути дипломатии».

Иран произвел три волны пусков ракет, В первые два, по израильской оценке, было запущено около 150 ракет. Армия обороны Израиля заявила о девяти попаданиях в стране.

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания. Израильский 13 канал сообщил, что иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля.

По данным израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом", всего в результате иранской атаки пострадали более 20 человек.

«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.