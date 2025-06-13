 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Тегеран отвергает призывы воздерживаться от ответных действий против Израиля после ударов ЦАХАЛ по Ирану, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Ответ Ирана на агрессию израильского режима будет твердым и решительным», — подчеркнул он.

По словам Аракчи, Тегеран вел консультации по новому раунду переговоров с США, но удары Израиля вынудили страну «сойти с пути дипломатии».

Иран произвел три волны пусков ракет, В первые два, по израильской оценке, было запущено около 150 ракет. Армия обороны Израиля заявила о девяти попаданиях в стране.

На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией
Политика
Амир Хатами (в центре)

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания. Израильский 13 канал сообщил, что иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля.

По данным израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом", всего в результате иранской атаки пострадали более 20 человек. 

«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Иран МИД Израиль ракетный удар
Материалы по теме
Последствия ударов Ирана по Израилю. Видео
Политика
Tasnim сообщил, что Иран взял в плен пилота сбитого израильского самолета
Политика
Израиль заявил о переходе Ираном красных линий после ответной атаки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Иран начал третью волну ракетной атаки на Израиль Политика, 23:29
Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля Политика, 23:22
МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран Политика, 23:09
Последствия ударов Ирана по Израилю. Видео Политика, 22:58
Десятки человек пострадали при ответном ударе Ирана по Израилю Политика, 22:55
Axios сообщил об участии США в защите Израиля от ответного удара Ирана Политика, 22:49
Tasnim сообщил, что Иран взял в плен пилота сбитого израильского самолета Политика, 22:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?» Спорт, 22:39
СМИ сообщили о попадании ракет Ирана по штаб-квартире Минобороны Израиля Политика, 22:30
Израиль заявил о переходе Ираном красных линий после ответной атаки Политика, 22:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Попадания в Тель-Авиве зафиксировали после ракетной атаки Ирана Политика, 22:02
КСИР объявил о начале операции против Израиля Политика, 21:57
На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией Политика, 21:40