Последствия ударов Ирана по Израилю. Видео
В соцсетях появились видео из Израиля после ракетных ударов Ирана. На кадрах видны разрушения и повреждения зданий.
Иран провел как минимум две волны пусков, было запущено около 150 ракет. Армия обороны Израиля заявила о девяти попаданиях в стране.
В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, там начался пожар, передает Ynet.
«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщает израильский 13-й канал.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.
Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.
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