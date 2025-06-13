Последствия ударов Ирана по Израилю. Видео

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В соцсетях появились видео из Израиля после ракетных ударов Ирана. На кадрах видны разрушения и повреждения зданий.

Иран провел как минимум две волны пусков, было запущено около 150 ракет. Армия обороны Израиля заявила о девяти попаданиях в стране.

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, там начался пожар, передает Ynet.

«Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщает израильский 13-й канал.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.

Корпус стражей Исламской революции вечером того же дня заявил, что против Израиля начинается ответная операция «Истинное обещание-3», и пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.