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Политика ,  
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Польша сообщила о перехвате военного самолета над Балтийским морем

RAF Typhoon
RAF Typhoon (Фото: NATO_AIRCOM / X)

Британские истребители в Польше перехватили российский самолет Ил-20, пролетавший над Балтийским морем, сообщила пресс-служба вооруженных сил Польши в своем Х.

По утверждению польской армии, самолет нарушил воздушное пространство Польши, а затем воздушное судно покинул его.

В конце мая истребители ВВС Польши, базировавшиеся в Литве, получили приказ от штаба НАТО в Европе перехватить российский самолет Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря, сообщал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Как заметил министр, бомбардировщик «выполнял опасные маневры», «эти маневры показывают, что это не случайная акция».

В феврале Польша сообщила, что над ее территорией пролетел военный самолет. После того, как с пилотом связался дежурный польских вооруженных сил, машина изменила курс.

В Минобороны России заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Софья Полковникова
Польша истребители перехват
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