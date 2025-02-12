Польша сообщила о пролете над своей территорией военного самолета России

Военный самолет России Су-24МР пролетел над территориальными водами Польши в течение одной минуты и 12 секунд, сообщила пресс-служба оперативного командования польских вооруженных сил в своем Х.

Она уточнила, что российская сторона подтвердила факт нарушения воздушного пространства, подчеркнув, что у самолета отказала навигационная система.

«Сообщаем вам, что 11 февраля 2025 года в 14:09 (16:09 мск. - РБК) в восточной части Гданьского залива произошло нарушение воздушного пространства над территориальными водами Польши самолетом Су-24МР Вооруженных сил России», — сообщили в ведомстве.

Военные уточнили, что самолет летел из района Калининграда и попал на территорию Польши на максимальной глубине 6,5 км. Воздушное судно заметили радиолокационные системы государства.

Самолет изменил курс сразу после того, как с пилотом связался штурман вооруженных Сил России.

Ранее финское Минобороны заявило, что «российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе к западу от Ханко» (полуостров на северном берегу Финского залива Балтийского моря).

По данным оборонного ведомства, российский самолет залетел в финское воздушное пространство 7 февраля около 17:15 и находился в нем в течение нескольких минут.

Позже МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и потребовал объяснений.

В Минобороны России регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.