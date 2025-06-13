Орбан посоветовал Зеленскому не говорить с Венгрией высокомерно

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Reuters)

Украина «не прожила бы и дня» без помощи Венгрии, президент Владимир Зеленский не должен общаться с Будапештом свысока, заявил премьер-министр Виктор Орбан на Radio Kossuth.

«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование, мы обеспечиваем их безопасность, и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — сказал Орбан.

Он вновь подчеркнул, что его страна выступает против вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский обвинил Орбана в антиукраинской, а также в антиевропейской позиции ради достижения внутриполитических целей.

Орбан в ответ на критику со стороны Киева сказал, что причина таких слов в том, что правительство Венгрии выступает против отправки войск на Украину, венгерское общество также не хочет, чтобы деньги страны уходили в Киев.