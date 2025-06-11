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Политика ,  
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Орбан объяснил причину критики Зеленского в адрес Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику Будапешта, потому что правительство Венгрии выступает против отправки войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах», — написал премьер-министр Венгрии.

Орбан подчеркнул, что венгерское общество также не хочет, чтобы деньги страны уходили в Киев.

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Политика

Ранее Зеленский заявил, что Венгрия через своих агентов собирала информацию о реакции жителей Закарпатья на возможный ввод венгерских миротворцев. Об этом он сообщил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, комментируя задержание венгерских шпионов, о котором ранее сообщила Служба безопасности Украины.

По его словам, венгерская сторона предпринимала десятки попыток вмешательства во внутренние дела Украины, включая сбор данных о расположении украинских систем ПВО, таких как С-300, в приграничных районах. Зеленский уточнил, что страны НАТО не поручали Будапешту подобную деятельность, что, по его мнению, вызывает дополнительные вопросы к действиям венгерских спецслужб.

Он подчеркнул, что претензии адресованы не лично Орбану, а военной разведке Венгрии — KNBSZ.

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии агентурной сети венгерской военной разведки, которая, по данным ведомства, собирала сведения о системе обороны Закарпатья. По подозрению в шпионаже задержали двух бывших военных ВСУ. Венгрия отвергла обвинения. Орбан в ответ обвинил Украину в разведдеятельности на венгерской территории и использовании местной оппозиции для продвижения в ЕС.

В Закарпатье проживает около 150 тыс. этнических венгров. Будапешт настаивает на защите их прав как условии для евроинтеграции Украины.

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Плугина Ирина
Виктор Орбан Владимир Зеленский Венгрия Украина Военная операция на Украине
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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