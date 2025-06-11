Орбан объяснил причину критики Зеленского в адрес Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику Будапешта, потому что правительство Венгрии выступает против отправки войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах», — написал премьер-министр Венгрии.
Орбан подчеркнул, что венгерское общество также не хочет, чтобы деньги страны уходили в Киев.
Ранее Зеленский заявил, что Венгрия через своих агентов собирала информацию о реакции жителей Закарпатья на возможный ввод венгерских миротворцев. Об этом он сообщил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, комментируя задержание венгерских шпионов, о котором ранее сообщила Служба безопасности Украины.
По его словам, венгерская сторона предпринимала десятки попыток вмешательства во внутренние дела Украины, включая сбор данных о расположении украинских систем ПВО, таких как С-300, в приграничных районах. Зеленский уточнил, что страны НАТО не поручали Будапешту подобную деятельность, что, по его мнению, вызывает дополнительные вопросы к действиям венгерских спецслужб.
Он подчеркнул, что претензии адресованы не лично Орбану, а военной разведке Венгрии — KNBSZ.
В мае Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии агентурной сети венгерской военной разведки, которая, по данным ведомства, собирала сведения о системе обороны Закарпатья. По подозрению в шпионаже задержали двух бывших военных ВСУ. Венгрия отвергла обвинения. Орбан в ответ обвинил Украину в разведдеятельности на венгерской территории и использовании местной оппозиции для продвижения в ЕС.
В Закарпатье проживает около 150 тыс. этнических венгров. Будапешт настаивает на защите их прав как условии для евроинтеграции Украины.
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