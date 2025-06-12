В центре Москвы при раскопках нашли печать времен Ивана III
В Романовом переулке в Москве при раскопках специалисты обнаружили печать времен князя московского и владимирского Ивана III, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Знак нашли рядом с церковью Знамения на Шереметевом дворе. По словам Собяина, за годы работы археологи обнаружили на месте более 3 тыс. предметов. Печать мэр назвал «самой ценной находкой».
«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века», — написал глава города.
На одну сторону знака нанесено изображение Георгия Победоносца, на другую — надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Эти оттиски использовали для подписании важных документов, отметил Собянин.
Реставраторы восстановили печать, ее передадут в Музейный Фонд.
В конце мая археологи обнаружили на Большой Татарской улице Москвы артефакты XVII века, которые могли принадлежать городским мастерицам. В частности, специалисты нашли запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла.
Кроме того, археологи обнаружили предмет, который с большой долей вероятности являлся девичьим колечком, а также разнообразные декоративные фигурные накладки для аксессуаров.
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